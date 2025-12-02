Córdoba premió a Visión Cero, entidad que impulsa programas de concientización vial

La Legislatura Unicameral de Córdoba expresó este lunes su beneplácito a la Fundación Visión Cero, en reconocimiento al desarrollo de programas educativos orientados a la prevención de siniestros de tránsito. La iniciativa fue impulsada por la legisladora Patricia Botta y el bloque PRO, destacando el rol de la organización en la formación de distintos sectores de la comunidad.

Durante el acto participaron el presidente de la fundación, Guillermo Pacharoni, junto a los colaboradores Vicente Ricardo y Laura Matos. En los fundamentos del proyecto se subraya que la educación constituye una herramienta central para reducir riesgos viales y transformar comportamientos a largo plazo.

Pacharoni remarcó que Córdoba es vista como referencia en materia de seguridad vial por otras provincias, lo que aumenta la responsabilidad institucional en el desarrollo de políticas públicas. Botta, por su parte, destacó la dimensión internacional de la fundación, nacida en Suiza y presente en diversos países.

Visión Cero trabaja bajo los lineamientos del Sistema Seguro, corriente que concibe los siniestros fatales como fallas estructurales del sistema y no como simples errores humanos. Su enfoque incluye la mejora de la infraestructura, el diseño vehicular, las normas de tránsito y los criterios para la obtención de licencias. También dictan talleres, charlas y cursos que buscan fortalecer la percepción del riesgo y promover cambios culturales en la conducción.