Córdoba reunió a referentes italianos en una conferencia sobre crimen organizado

El Ministerio de Justicia y Trabajo, junto a la Cámara Federal de Apelaciones y diversas instituciones italianas, llevó a cabo la Conferencia Internacional Justicia, Crimen Organizado y Cooperación Antimafia, un encuentro que reunió en Córdoba a dos figuras centrales en la lucha global contra las mafias: Giovanni Tartaglia Polcini y Paolo Di Sciuiva.

La actividad se desarrolló en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UNC, donde ambos especialistas compartieron sus experiencias y visiones sobre corrupción, mafias internacionales y políticas de seguridad, con foco en el respeto a las garantías constitucionales y al debido proceso.

El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Abel Sánchez Torres; y el senador italiano Mario Borghese participaron de la apertura ante funcionarios del Poder Judicial, autoridades provinciales, representantes de fuerzas de seguridad, abogados y miembros de instituciones vinculadas a la temática.

Julián López resaltó la relevancia del encuentro al señalar que “el crimen organizado trasnacional no es un fenómeno lejano. Tiene impacto directo en la vida de la gente, en la economía formal y en la confianza pública. Es una amenaza que desafía a construir instituciones más fuertes y justas”.

Sánchez Torres destacó la calidad de los expositores, a quienes describió como referentes del pensamiento jurídico italiano contemporáneo por su “rigurosidad metodológica, profundidad teórica y visión ética”.

Combate al crimen trasnacional organizado

El primer expositor fue Giovanni Tartaglia Polcini, uno de los principales arquitectos de la diplomacia jurídica entre Europa y América Latina para enfrentar el crimen organizado. Planteó dos directrices esenciales.

La primera, la armonización normativa: “La tendencia es lograr marcos normativos homogéneos sin invadir la soberanía estatal. Eso agiliza la economía, las libertades y la prevención de amenazas”, explicó.

Indicó además que las mafias dejaron de ser fenómenos locales: “Hoy las estructuras criminales operan en redes globales y requieren respuestas multilaterales”.

La segunda directriz fue la asistencia técnica internacional. Señaló que el desafío no sólo depende de normativas, sino también de estándares de capacitación e institucionalidad. Alertó sobre la capacidad de infiltración de las mafias en economías y administraciones públicas, y remarcó que buscan instalarse como actores sociales. “La respuesta no puede ser únicamente represiva; es un desafío cultural y la prevención empieza por los valores”, definió.

En teleconferencia, Paolo Di Sciuiva coincidió en la necesidad de marcos normativos actualizados y respuestas rápidas ante las amenazas. Desde su experiencia actual en Ecuador, donde asesora al sistema penitenciario en temas de seguridad, subrayó la importancia de abordar el crimen organizado como una materia primaria de estudio y destacó la utilidad de la extinción de dominio como herramienta para recuperar bienes obtenidos ilícitamente.

Los expositores

Giovanni Tartaglia Polcini es magistrado italiano, director adjunto de EL PAcCTO 2.0 (Componente 2) y referente internacional en la lucha contra la corrupción y el crimen trasnacional. Representó a Italia en foros como el G7, G20 y OCDE, y es autor de numerosas publicaciones jurídicas.

Paolo Di Sciuiva dirige el programa ITAJUS en Ecuador y ha sido fiscal en regiones con fuerte presencia mafiosa. Lideró investigaciones contra la Camorra, Cosa Nostra y redes de narcotráfico, con amplia experiencia en decomiso de bienes y seguridad penitenciaria.

La conferencia fue coorganizada por la Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (IILA), COMITES Córdoba y la Escuela Dante Alighieri, con acompañamiento del Consulado de Italia.