EPEC suma reconocimiento global por sus programas de sostenibilidad

EPEC recibió una distinción internacional de la Comisión de Integración Energética Regional (CIER) por un conjunto de proyectos que reflejan su compromiso con la eficiencia energética, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible en Córdoba. La empresa participó de la edición 2025 del Programa de Reconocimiento a las Mejores Prácticas del organismo, donde obtuvo la certificación de cuatro propuestas seleccionadas entre más de veinte iniciativas de trece empresas de siete países de América Latina y el Caribe.

Educación energética y ambiental

Entre los proyectos reconocidos se encuentran los programas educativos USORES y ECOHÉROES, dos iniciativas que llevan años fortaleciendo la formación ciudadana en el uso responsable de la energía y en la conciencia ambiental.

USORES, con más de una década de trayectoria, promueve hábitos seguros y responsables mediante talleres y recursos pedagógicos en escuelas de toda la provincia. ECOHÉROES, por su parte, aborda temas como cambio climático, huella de carbono y prácticas sostenibles a través de actividades lúdicas destinadas a niñas, niños y jóvenes.

Eficiencia energética e inclusión

En la categoría de eficiencia energética residencial fue destacado el proyecto de Microredes Fotovoltaicas en zonas rurales del noroeste cordobés, desarrollado junto al Ministerio de Desarrollo Social. Esta iniciativa permite garantizar un suministro estable, seguro y renovable a familias de los parajes Las Jarillas y El Retamo, combinando soluciones comunitarias e individuales de generación distribuida para mejorar la calidad de vida y fortalecer la autonomía energética de los hogares.

Medidores inteligentes y movilidad

La CIER también reconoció el avance de EPEC en medición inteligente, un proceso que marca un salto en la modernización de la infraestructura eléctrica provincial. La implementación progresiva de medidores inteligentes permite una gestión más precisa, transparente y eficiente del consumo energético, posicionando a la empresa entre las pioneras del país en esta tecnología.

Finalmente, dentro del eje de eficiencia energética en movilidad, fue valorado el enfoque integral que EPEC impulsa mediante la movilidad eléctrica y el desarrollo de biocombustibles. Estas líneas de acción buscan reducir emisiones, acompañar la transición energética y promover soluciones de transporte más limpias en la provincia.

Cada uno de los proyectos reconocidos sintetiza el trabajo sostenido de los equipos técnicos, educativos y operativos de la empresa, cuyo esfuerzo se traduce en mejoras concretas para las comunidades cordobesas. Los avales obtenidos no sólo destacan la calidad de las iniciativas, sino también la vocación pública y la estrategia con la que EPEC proyecta una energía más cercana, inclusiva y sustentable.

La participación en esta instancia internacional fue posible gracias al aporte de la Unidad Asesora Gestión Pública y Energía Digna, la Unidad Asesora Transición Energética, la Gerencia de Generación y el equipo de Sostenibilidad de la Subgerencia de Planificación Estratégica y Control de Gestión, responsables del relevamiento, el análisis y la presentación técnica ante CIER.