Familias y escuelas de tres localidades acceden al servicio de gas natural

Las localidades de Piquillín, Diego de Rojas y Capilla de los Remedios, en el departamento Río Primero, vivieron una jornada histórica con la habilitación de las redes de gas natural, un servicio que mejora la calidad de vida de sus habitantes y facilita el desarrollo local.

El ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, el subsecretario de Infraestructura Gasífera, Rubén Borello, y el legislador Juan José Blangino encabezaron los actos junto a vecinos y comunidades educativas.

En Piquillín, se instalaron 3.889 metros de red de gas natural, lo que permitirá la conexión de 145 usuarios y beneficiará aproximadamente a 580 habitantes. Estuvieron presentes el intendente David Moreno y representantes de la comunidad local.

En Capilla de los Remedios, se habilitaron 3.440 metros de red que permitirán conectar 91 potenciales usuarios, alcanzando a unos 364 habitantes. La inauguración contó con la participación del intendente César Ñañez y los funcionarios provinciales.

Finalmente, en Diego de Rojas, se habilitó la red que permitirá la conexión de 71 frentistas, beneficiando a 284 habitantes, incluyendo al Jardín de Infantes y la Escuela Primaria María Celina Calderón de Argüello. El acto contó con la presencia de la intendenta Romana Lemos y miembros de la comunidad educativa.

El Programa de Gasificación de la provincia, una política de Estado del Gobierno de Córdoba, ha permitido que más localidades, escuelas, comercios, empresas y hoteles accedan al gas natural por red, fortaleciendo la infraestructura y la calidad de vida de los habitantes de la provincia.