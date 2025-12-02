La Legislatura presentó la nueva edición del Festival Nacional de Folclore en el Agua

Este martes se presentó oficialmente la 58° edición del Festival Nacional de Folclore en el Agua, uno de los eventos más emblemáticos del verano cordobés. El lanzamiento tuvo lugar en el Patio Eva Perón de la Legislatura Histórica, con la presencia de autoridades provinciales y municipales, medios de comunicación y público en general.

El intendente de Villa del Rosario, Diego Carballo; el legislador departamental por Río Segundo, Lucas Valiente; y el director de Asuntos Patrimoniales y Cultura de la Legislatura de Córdoba, Federico Menis, encabezaron el acto, acompañados por el vocal de la Agencia Córdoba Cultura, Daniel Delbono, y el secretario de Cultura, Turismo y Juventud de Villa del Rosario, Diego Cugat.

Durante la presentación, Carballo destacó que casi sesenta años de trayectoria han consolidado al festival como uno de los más importantes de Córdoba. Señaló que forma parte de los lineamientos estratégicos del desarrollo económico local y genera un fuerte movimiento turístico que beneficia no sólo a Villa del Rosario, sino también a toda la región.

El legislador Lucas Valiente resaltó el valor simbólico del encuentro: “Es un festival emblemático que abre la temporada en el departamento Río Segundo. Expresa la cultura local y la unión familiar que caracteriza a las fiestas populares”. También subrayó el impacto económico que estas celebraciones tienen en las localidades del interior, movilizando sectores de servicios, cultura y producción.

El cierre artístico del lanzamiento estuvo a cargo de Ceibo, grupo revelación de la edición anterior, que anticipó parte de la grilla 2026 con un repertorio celebrado por el público presente.

Un festival que crece

Según adelantó Carballo, el Festival Nacional de Folclore en el Agua avanza hacia sus 60 años con un plan de modernización que incluye mejoras en el predio, nuevas instalaciones y un Parque Gastronómico renovado. La edición 2025–2026 presentará una grilla con músicos consagrados y artistas locales que actuarán en el escenario montado sobre la costanera, al borde del río Xanaes.

Entre los artistas confirmados se destacan El Chaqueño Palavecino, Los Manseros Santiagueños, Los Palmeras, Loco Amato, Ceibo y otros nombres que cada verano convocan públicos numerosos, que suelen asistir a eventos regionales durante la temporada.

El domingo 11 de enero tendrá lugar La Noche del Pueblo, con la entrega de nueve mil entradas gratuitas para los residentes de Villa del Rosario. Para el resto del público, la organización aseguró que las entradas tendrán valores accesibles.

Las jornadas del 9, 10, 11 y 23 de enero prometen una nueva edición cargada de tradición, música y propuestas gastronómicas que fortalecen el circuito cultural del verano cordobés.