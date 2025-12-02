Legisladores aprobaron los pliegos de tres postulantes a cargos judiciales

Este lunes, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de la Legislatura cordobesa avanzó en el tratamiento de tres pliegos enviados por el Poder Ejecutivo provincial, vinculados a la designación de nuevas autoridades en el ámbito judicial.

Durante la reunión, los legisladores entrevistaron a los tres postulantes, quienes expusieron sus trayectorias profesionales y respondieron consultas vinculadas a su experiencia, desempeño previo y criterios de trabajo. Tras las intervenciones, la comisión aprobó por unanimidad los pliegos, que ahora continuarán su tratamiento en la próxima sesión plenaria.

El encuentro fue encabezado por Bernardo Knipscheer, presidente de la comisión, y contó con la participación de legisladores de distintos bloques.

Los postulantes avalados

Los pliegos aprobados corresponden a:

Alejandro Ernesto Smith, propuesto como fiscal de Instrucción en la Fiscalía de 41ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial (expediente 44271).

Julio Leopoldo Fontaine, nominado como vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 5ª Nominación, con asiento en la ciudad de Córdoba (expediente 44559).

Sergio Gabriel Ruiz, postulado como vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 4ª Nominación, también de la Primera Circunscripción (expediente 44556).

Estos nombramientos continuarán el proceso formal ante la Legislatura, donde podrían recibir la aprobación definitiva en la próxima sesión.