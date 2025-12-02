Presentaron una propuesta integral sobre VIH, hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual

Con la presencia de los legisladores Matías Chamorro y Luciana Echevarría, se realizó este lunes en la Unicameral una reunión con organizaciones sociales vinculadas a género y diversidad para presentar el proyecto “Ley integral de respuesta al VIH, las hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual”.

El encuentro tuvo lugar en la Sala de Actividades Legislativas y reunió a representantes de asociaciones que trabajan en salud comunitaria, prevención y acompañamiento, entre ellas Act-Up Córdoba, la Comisión de Géneros y Diversidad Sexual del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positives, Ciclo Positivo, Fundación Sida Córdoba, Alpakamasca San Marcos Sierras, Posta de Salud y Cuidado, Libre Diversidad y la Asamblea de Disidencias Sexuales. También estuvieron presentes referentes de Diversidad Socialista.

Durante la presentación, las organizaciones expusieron los lineamientos del proyecto y plantearon la necesidad de que la Legislatura provincial aborde la temática con una perspectiva integral, garantizando políticas sostenidas de prevención, acceso a diagnóstico, acompañamiento terapéutico y reducción del estigma social.

Chamorro reafirmó su compromiso de trabajar junto a los colectivos para avanzar en la iniciativa, mientras que Echevarría destacó la importancia de fortalecer una agenda común que permita mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por estas infecciones.

La reunión se desarrolló coincidiendo con el Día Internacional de la Respuesta al VIH-sida, fecha que anualmente promueve la reflexión y el fortalecimiento de las políticas públicas de salud.