Productos cordobeses tendrán una vidriera propia en Shanghái

En el marco de la misión empresarial e institucional que Córdoba desarrolla en cuatro ciudades de China, se concretó un acuerdo clave para fortalecer la presencia provincial en el mercado asiático. A través del Hub Integral Argentino-Chino, los productos cordobeses exportados al gigante asiático contarán con un espacio propio dentro del “Centro de Exposiciones y Comercio de Productos Importados de Argentina”, ubicado en Shanghái.

El convenio fue firmado por el presidente de la Agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara, y el CEO del Hub, Jin Lin. Representa un paso inicial para la puesta en marcha de una plataforma de exhibición destinada a ampliar la proyección productiva de Córdoba en uno de los mercados más competitivos del mundo.

La rúbrica se realizó durante el “Córdoba Day Shanghái”, una de las escalas de la gira que busca generar vínculos con actores estratégicos del comercio internacional. Allí, la provincia presentó su matriz productiva y sus oportunidades de inversión, en un encuentro donde también participaron 25 empresarios cordobeses y más de 50 referentes institucionales y empresariales de esa ciudad.

El acuerdo implica además el cumplimiento de un compromiso asumido por ProCórdoba en una visita anterior: avanzar en acciones conjuntas junto al Hub, esta vez acompañado por una delegación empresarial. En el acto estuvieron presentes el Cónsul General Luciano Tanto Clement, miembros del consulado y autoridades locales.

Los Córdoba Day se consolidan como espacios de vinculación para empresas extranjeras, inversores y funcionarios, orientados a difundir las capacidades productivas, oportunidades de radicación y potencial exportador de la provincia. Esta estrategia apunta a reforzar la competitividad y el desarrollo económico de Córdoba en mercados internacionales.

Continúa la misión en China

La delegación ya llevó adelante actividades en Hangzhou y Shanghái, y continuará en las ciudades de Shenzhen y Guangzhou. En Shenzhen se prevé visitar mercados mayoristas y empresas líderes como BYD (vehículos eléctricos), Huawei y Honor (tecnología), además de Tencent, compañía central en software y servicios digitales.

En Guangzhou, la comitiva recorrerá firmas vinculadas a sectores automotriz, drones, robótica, software y desarrollos tecnológicos, además de empresas dedicadas a logística y servicios portuarios, clave para el comercio internacional.

En ambas ciudades habrá nuevas ediciones del Córdoba Day, con el objetivo de fortalecer la vinculación entre sectores estratégicos de la provincia y sus contrapartes asiáticas.