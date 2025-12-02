Provincia licita pavimentación de acceso a Villa Cañada del Sauce

La Dirección de Vialidad de la provincia, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, licitó la pavimentación de 12,66 kilómetros que conectarán la Ruta Provincial 23 con la localidad de Villa Cañada del Sauce, en el departamento Calamuchita.

El asfaltado del acceso, conocido como Ruta Provincial T-412, representa un significativo impulso al turismo y al desarrollo económico de la zona. Villa Cañada del Sauce es una comuna serrana de alto valor paisajístico, en pleno crecimiento turístico y residencial.

El trazado de la vía se adapta al relieve ondulado de la región, caracterizado por ascensos y descensos continuos, siguiendo lomas, cuestas suaves y pequeñas elevaciones. Su diseño busca respetar las características de caminos de montaña, garantizando la funcionalidad de la ruta como acceso turístico. Esta obra se suma a la red de caminos pavimentados de Córdoba, con un enfoque en el desarrollo territorial sostenible.

El proyecto comenzará en la intersección con la Ruta Provincial 23, donde se instalarán cordones montables, se trabajará en las islas canalizadoras y se adecuará la intersección existente. En la zona residencial de Cañada del Sauce, se implementará un perfil tipo urbano, con calzada de pavimento articulado de 7 metros de ancho y cunetas revestidas de hormigón de 1,60 a 2,00 metros, respetando la geometría vial existente.

Además, la obra contempla la construcción de carriles auxiliares para permitir el sobrepaso de vehículos lentos en tramos con pendientes pronunciadas o curvas sinuosas.

El acto de licitación estuvo encabezado por el subdirector de Vialidad Provincial, Roberto Frezzi, acompañado por el jefe comunal de Cañada del Sauce, Mauricio Acosta. Participaron las empresas Boetto y Buttigliendo S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Paolini Hnos S.A., y el presupuesto oficial de la obra asciende a 19.184.660.004 pesos.