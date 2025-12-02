Salud continúa en diciembre las campañas de donación de sangre en toda la provincia

El Departamento Provincial de Sangre del Ministerio de Salud continuará durante diciembre con las colectas externas en distintos puntos del interior y la capital, una estrategia que busca ampliar el acceso a la donación habitual y garantizar sangre segura para tratamientos médicos en toda la provincia.

En Villa Carlos Paz, las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de sumar voluntarios locales a estas campañas, ya que la donación habitual es clave para sostener la disponibilidad de sangre destinada a emergencias, cirugías y tratamientos en centros de salud de la región.

Si bien el cronograma provincial se desarrolla en distintas instituciones del interior, vecinos de Carlos Paz pueden sumarse durante todo el mes acercándose al Banco de Sangre ubicado en Rosario de Santa Fe 374 (ex Hospital San Roque), donde la atención se realiza con turno previo por WhatsApp al 351-2480189, de 8 a 13 horas.

Cronograma de colectas de diciembre

3 de diciembre – Hospital Florencio Díaz (capital) – 8 a 12.30

4 de diciembre – Mina Clavero – Hospital Dr. Bellodi – desde las 9

5 de diciembre – Hospital Materno Neonatal – 8 a 12.30

6 de diciembre – Instituto Adventista de Córdoba – desde las 8.30

10 de diciembre – Hospital Misericordia – 8 a 12.30

11 de diciembre – Hospital de Niños – 8 a 12.30

12 de diciembre – Hospital Materno Neonatal – 8 a 12.30

13 de diciembre – Villa del Rosario – Hospital San Vicente de Paul – desde las 9

15 de diciembre – Banco de Sangre de la Provincia – desde las 7.30

16 de diciembre – Unquillo – Hospital Urrutia – desde las 9

17 de diciembre – Las Junturas – Sede Cooperativa – desde las 9

18 de diciembre – La Calera – Hospital Materno Infantil Illia – desde las 8.30

19 de diciembre – Hospital Materno Neonatal – 8 a 12.30

20 de diciembre – Banco de Sangre de la Provincia – desde las 7.30

20 de diciembre – Luque – Sociedad Italiana – desde las 9

22 de diciembre – Hospital Córdoba – 8 a 12.30

26 de diciembre – Hospital Materno Neonatal – 8 a 12.30

27 de diciembre – Agua de Oro – SUM Municipal – desde las 9

29 de diciembre – General Deheza – Centro Betania – desde las 9

Requisitos para donar sangre

Tener entre 18 y 65 años

Pesar más de 50 kilos

Estar saludable

Presentar DNI, cédula o pasaporte

Haber descansado al menos seis horas

Después de la vacuna Covid-19, esperar 72 horas

Tras vacunarse contra gripe, esperar 24 horas

Tras vacunarse contra dengue, esperar 30 días

Tomar desayuno liviano sin lácteos ni grasas antes de donar

Inscripción para donar médula ósea

El Ecodaic permite registrarse como donante de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), conocidas como médula ósea. Cada año, cientos de personas diagnosticadas con leucemia, linfoma, mieloma, anemia aplásica y alteraciones metabólicas o inmunológicas pueden requerir un trasplante.

La inscripción es gratuita y puede realizarse todo el año en cualquiera de los 14 centros habilitados en la provincia.