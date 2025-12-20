Municipio y Cooperativa Horizonte sellan acuerdo por el agua potable

En el ámbito de diálogo habilitado por la Ministerio Público Fiscal, la Municipalidad de Córdoba y la Cooperativa Horizonte alcanzaron un acuerdo pleno para resolver el conflicto vinculado al acceso al agua potable en desarrollos urbanísticos de la ciudad.

El entendimiento se logró en el marco de la Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, a cargo de Iván Rodríguez, donde se tramitaban las actuaciones originadas por hechos denunciados y posteriormente judicializados. El caso fue considerado de especial relevancia, ya que involucraba el derecho de acceso al agua potable de vecinos que habitan emprendimientos habitacionales impulsados por la cooperativa.

Desde el Ministerio Público Fiscal se informó que el abordaje del conflicto se realizó con un enfoque de Derechos Humanos, orientado a la comunidad y a la conciliación positiva de intereses, con el objetivo de preservar la paz social.

La resolución quedó plasmada en un Acuerdo Transaccional, firmado por el intendente Daniel Passerini y las autoridades de la Cooperativa Horizonte, que contempla la totalidad de los puntos que habían sido objeto de judicialización. Además, las partes asumieron el compromiso de avanzar en la firma de un nuevo documento que establezca un marco de referencia para futuros desarrollos habitacionales.