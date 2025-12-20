A un año de su lanzamiento, Cordobeses en Alerta ya llega a 144 barrios

A un año de la puesta en funcionamiento del programa Cordobeses en Alerta, la Provincia realizó un acto en el Teatro Comedia para destacar el compromiso de vecinos y policías en materia de prevención del delito y seguridad ciudadana. La herramienta ya se encuentra vigente en 144 barrios de la ciudad de Córdoba y continúa ampliando su alcance territorial.

Desde su implementación, el sistema recibió 24.234 alertas, que derivaron en más de 1.500 intervenciones positivas, resultado de la comunicación temprana de los vecinos y la respuesta inmediata de los móviles policiales. Actualmente, más de 100.000 personas forman parte activa de la red.

Durante el acto, el ministro Juan Pablo Quinteros explicó que el programa nació del trabajo territorial y de la necesidad de integrar a los vecinos a un esquema de seguridad pública y ciudadana. En ese marco, destacó que la tecnología, combinada con la participación comunitaria, permite prevenir hechos delictivos y mejorar la percepción de seguridad en los barrios. Además, remarcó que la seguridad pública es responsabilidad del Estado, pero que la seguridad ciudadana requiere del involucramiento de toda la comunidad.

El intendente Daniel Passerini valoró la iniciativa impulsada por el Gobierno provincial y señaló que el programa se caracteriza por su cercanía con los vecinos. En ese sentido, sostuvo que Cordobeses en Alerta conforma un dispositivo humano orientado a mejorar un servicio esencial que constituye un derecho humano: la seguridad ciudadana.

En la celebración también participó Cristian “Piojo” Méndez, creador de la propuesta original Ojos en Alerta, quien destacó que Córdoba es la primera provincia en adoptar el sistema bajo un modelo integral. A su vez, subrayó la decisión política de sumar a los vecinos a las políticas de prevención del delito y fortalecer la confianza entre la comunidad y el Estado.

Por su parte, la secretaria de Sistema Integral de Seguridad Pública, Natalia Quiñónez, afirmó que el balance del primer año es altamente positivo y remarcó que el programa pone al vecino en el centro de la estrategia. Señaló que no existe tecnología capaz de reemplazar a una comunidad comprometida y que cada alerta enviada representa una decisión activa de participación.

Reconocimientos y casos destacados

Durante el acto se entregaron reconocimientos a efectivos policiales y vecinos que integran el programa, destacando el profesionalismo y la coordinación entre operadores y móviles policiales en intervenciones emblemáticas. Entre los casos mencionados se incluyeron el rescate de una mujer que cayó a un pozo, la recuperación de una camioneta sustraída, la aprehensión de un delincuente por el robo a un comercio y la reanimación de un bebé.

Los padres del niño reanimado agradecieron públicamente la rápida intervención que permitió brindar los primeros auxilios y trasladarlo a una clínica en pocos minutos. El efectivo policial que participó del operativo relató que la intervención se produjo durante un patrullaje preventivo y que la respuesta fue inmediata ante el pedido de auxilio de la familia.

Además, se destacaron experiencias de vecinos que emitieron alertas ante situaciones sospechosas o de urgencia mediante mensajes, audios, fotos y videos, contribuyendo a fortalecer la seguridad en sus barrios. Claudia Córdoba, vecina número uno del programa, resaltó el enfoque social de la iniciativa, la claridad en la información y la rapidez de las respuestas.

También fueron reconocidos los encargados territoriales que recorrieron barrio por barrio explicando el funcionamiento del sistema y capacitando a los vecinos, así como los representantes de centros vecinales, cuya tarea resulta clave para ampliar el alcance del programa.

En ese marco, fue invitada al escenario la vecina número 100 mil, Baldomera Jaime, quien destacó que Cordobeses en Alerta fortaleció la seguridad en su barrio y brindó mayor tranquilidad, especialmente a las personas mayores, al evidenciar respuestas rápidas y presencia policial ante cada alerta.