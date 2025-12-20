Verano: Cuándo será la Apertura de Temporada de Cabalango

Las autoridades de la comuna de Cabalango tomaron la decisión de postergar la Fiesta de Apertura de Temporada ante la amenaza de tormentas fuertes, tras conocerse un aviso del Servicio Meteorológico que se encuentra vigente para el Valle de Punilla. El evento debía realizarse este sábado 20 de diciembre, pero se trasladó al próximo viernes 26 de diciembre.

La celebración se realizará después de la Navidad y se anuncia show en vivo, puestos de comida y una feria de artesanías.