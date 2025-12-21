La Unicameral distinguió a barrio Juniors por sus 79 años de historia

Autoridades del Centro Vecinal y vecinos recibieron el beneplácito en la Legislatura. El barrio fue fundado el 13 de diciembre de 1946 y es uno de los más antiguos de la ciudad.
domingo, 21 de diciembre de 2025 · 19:23

La Legislatura de Córdoba reconoció este viernes a barrio Juniors por su 79° aniversario, celebrado el pasado 13 de diciembre. El beneplácito fue impulsado por la legisladora Karen Acuña y acompañado por Silvina Jurich, Cristina Pereyra, Stella Peralta y Carmen Suárez, siendo aprobado por unanimidad.

La distinción fue entregada a autoridades del Centro Vecinal de Barrio Juniors, encabezadas por su presidenta Carla Giesenow, junto a integrantes de la comisión directiva y vecinos que participan activamente en la vida comunitaria del sector.

Durante el acto, Acuña destacó el trabajo sostenido de la comisión vecinal y el valor histórico del barrio, al señalar su cercanía con el lugar donde se fundó la ciudad de Córdoba, subrayando su aporte a la identidad y la cultura local. Además, ratificó su compromiso de acompañar las iniciativas barriales.

Por su parte, Giesenow agradeció el reconocimiento en nombre de la institución y de los vecinos, y remarcó el esfuerzo colectivo de quienes, aun con otras actividades, dedican tiempo y trabajo al crecimiento del barrio.

Entre las acciones comunitarias, el Centro Vecinal desarrolla mensualmente la propuesta “Construyendo comunidad”, una instancia de encuentro directo con los vecinos para escuchar inquietudes, ideas y propuestas, fortaleciendo la participación ciudadana.

Barrio Juniors se ubica en la zona este de la ciudad de Córdoba, a poco más de diez cuadras del Centro. Cuenta con 68 manzanas, cerca de tres mil viviendas y una población estimada superior a los 6.500 habitantes. Su fecha de fundación fue establecida tras el análisis de documentos históricos del Archivo Municipal, coincidiendo con la aprobación de la primera urbanización del sector.

