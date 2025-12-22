Abren la búsqueda de familias para tres adolescentes y un niño de seis años

El Registro Único de Adopciones (RUA) de la provincia de Córdoba abrió convocatorias públicas destinadas a personas, parejas o familias radicadas en cualquier punto del territorio nacional que estén en condiciones de asumir procesos de adopción y ofrecer un entorno familiar afectivo, estable y sostenido en el tiempo.

La iniciativa responde a requerimientos formulados por magistrados de distintas unidades judiciales de la ciudad de Córdoba y del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Faltas de Cosquín, en el marco de expedientes en trámite.

La convocatoria incluye a tres adolescentes y a un niño de seis años, cuyas historias personales requieren adultos con disponibilidad emocional, compromiso sostenido y capacidad para acompañar tratamientos y procesos de desarrollo integral.

Uno de los casos corresponde a un adolescente de 14 años, descripto como simpático, tranquilo, colaborador y afectuoso. Disfruta de actividades recreativas y deportivas, en especial el rugby, ámbito en el que ha logrado reconocimiento y vínculos positivos. Cursa segundo año del nivel secundario con adaptación curricular y apoyos escolares. Cuenta con certificado único de discapacidad y se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico con medicación. Mantiene vínculos con integrantes de su familia biológica y expresa su deseo de conservar ese contacto. Necesita un ámbito familiar tolerante y afectuoso, con adultos dispuestos a sostener los acompañamientos necesarios para su desarrollo psicoemocional.

También se convoca para una adolescente de 12 años, cariñosa, curiosa y autónoma, con preferencia por actividades al aire libre como andar en bicicleta, además del dibujo y el cuidado de animales. Asiste a sexto grado con adaptación curricular, cuenta con acompañante terapéutico y docente de apoyo, y posee certificado único de discapacidad. Requiere continuidad en sus tratamientos y espacios terapéuticos, así como un entorno que favorezca su autonomía y la interacción con pares.

Otra adolescente de 12 años es descripta como sociable, activa y con deseos de superación. Le interesan el baile, la pintura y el canto, y demanda atención de los adultos. Actualmente se encuentra alojada en una institución del interior provincial y asiste a una escuela con modalidad especial. Posee certificado único de discapacidad asociado a su desarrollo escolar y psicoemocional, y necesita administración de medicación. Se espera que los postulantes puedan ofrecer contención, acompañamiento y estabilidad.

La convocatoria incluye además a un niño de seis años que disfruta de los ambientes tranquilos, el contacto con la naturaleza y los juegos con agua. Se interesa por objetos con distintas texturas, luces y sonidos, y responde positivamente a la música suave y al contacto afectivo. Aún no se expresa verbalmente, pero comunica a través de gestos, miradas y sonrisas. Cuenta con diagnóstico de condición del espectro autista y certificado único de discapacidad, por lo que necesita sostener espacios terapéuticos específicos. Requiere un entorno paciente, flexible y respetuoso de sus tiempos, que le brinde seguridad emocional y afecto.

Las personas interesadas en cualquiera de estas convocatorias deben ingresar al sitio oficial del Registro Único de Adopciones de Córdoba, seleccionar la convocatoria correspondiente y completar el formulario de inscripción indicado en cada caso.