Avanzan nombramientos de defensoras y una fiscal en Córdoba

Este lunes, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de la Legislatura de Córdoba otorgó su aval a las designaciones de nuevas autoridades judiciales, tras analizar los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo provincial.

La reunión se desarrolló en la Sala de Comisiones 4 y fue encabezada por el legislador Bernardo Knipscheer. En ese ámbito, los integrantes de la comisión recibieron a las profesionales propuestas para ocupar distintos cargos dentro del Poder Judicial, quienes expusieron sus antecedentes y respondieron a las consultas formuladas por los legisladores.

Los pliegos aprobados corresponden a Carola Inés Negretti, propuesta como Defensora de Familia del séptimo turno del Centro Judicial Capital, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial; Judith Ribet, propuesta como Defensora de Familia del octavo turno del mismo Centro Judicial; y Claudia Alejandra Romero, propuesta como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Vigésimo Sexta Nominación de la Primera Circunscripción Judicial.

Luego del intercambio y la evaluación de los antecedentes, la comisión emitió dictamen favorable para los tres nombramientos. Con este aval, los pliegos continuarán su recorrido institucional y serán elevados para su tratamiento en sesión plenaria, instancia en la que, de obtener la aprobación final, quedarán formalmente concretadas las designaciones.