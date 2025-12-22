Córdoba cambia jubilaciones y aportes: lo que tenés que saber

El Gobierno de la Provincia de Córdoba presentó los lineamientos centrales de la Ley de Equidad Jubilatoria N.º 11.087, una reforma del sistema previsional provincial que introduce cambios en aportes, elimina fondos vigentes y garantiza que no habrá disminución de haberes para jubilados y trabajadores activos.

Uno de los puntos principales de la ley es el pago de un adicional mensual no remunerativo, que puede representar hasta el 82% del haber bruto, destinado a jubilados y pensionados que perciben hasta $1.300.000. Esta medida alcanza a 52.438 beneficiarios de distintos sectores, como docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad, municipios y comunas.

La normativa también modifica el aporte solidario previsto en el artículo 58, elevando el piso mínimo a partir del cual se comienza a aportar. Con el nuevo esquema, el mínimo pasa de $1.260.000 a $1.890.000, lo que permite que 9.856 jubilados dejen de pagar ese aporte. Para quienes superen ese monto, se establece una escala progresiva que va del 5% al 20%, según el nivel de ingresos.

En cuanto a los trabajadores activos, la ley elimina el aporte fijo del 4% y lo reemplaza por un sistema progresivo. Quienes perciban hasta $755.000 aportarán el 2%, los salarios intermedios el 3%, y los ingresos más altos llegarán hasta un 8%. Con este esquema, el 74% de los trabajadores activos no verá modificaciones en su aporte, porcentaje que asciende al 87% en el sector docente.

La reforma también dispone la eliminación del FOCCA y redefine el esquema general de financiamiento del sistema previsional. Desde el Gobierno provincial aseguraron que la aplicación de la ley no implicará una reducción de los haberes respecto a noviembre de 2025, ya que se implementará un sistema de compensaciones a cuenta de futuros aumentos.

Con esta iniciativa, la Provincia apunta a un sistema previsional más equitativo y sostenible, priorizando a quienes perciben menores ingresos y resguardando el poder adquisitivo de jubilados y trabajadores cordobeses.