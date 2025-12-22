El TSJ declaró no laborables los días 24 y 31 de diciembre

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba resolvió que los días 24 y 31 de diciembre de 2025 serán no laborables para todas las dependencias que integran el Poder Judicial provincial.

La decisión fue comunicada oficialmente y se inscribe en el esquema organizativo habitual dispuesto para el cierre del año judicial. En ese marco, el máximo tribunal aclaró que la atención al público se realizará con normalidad los días 23 y 30 de diciembre, independientemente de las resoluciones que adopten otros organismos del Estado.

Desde el TSJ señalaron que la disposición busca otorgar previsibilidad al funcionamiento de las dependencias judiciales y a los ciudadanos que deban realizar trámites o presentaciones en los últimos días del año.

De este modo, el calendario de actividad judicial quedará concentrado en las jornadas previas, manteniendo la prestación del servicio de justicia en las fechas indicadas y suspendiéndola únicamente durante las dos jornadas mencionadas.