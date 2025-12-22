Jairo y la Misa Criolla reunieron a más de 12 mil personas en la Catedral de Córdoba

Más de 12 mil personas se congregaron este domingo en la explanada de la Catedral de Córdoba para presenciar el cierre del festival “Con María le cantamos a la esperanza”, que tuvo como broche de oro la interpretación de la Misa Criolla a cargo de Jairo, en una noche marcada por la emoción y el encuentro colectivo.

El festival, organizado por la Municipalidad de Córdoba, la Catedral Nuestra Señora de la Asunción y Radio María Argentina, se desarrolló durante tres jornadas y se enmarcó en los 30 años de jubileo de la emisora católica. La propuesta combinó música, espiritualidad y expresiones artísticas, con una fuerte convocatoria popular.

En la jornada final estuvieron presentes el intendente Daniel Passerini, el viceintendente Javier Pretto, el presidente de Radio María Argentina Diego Velazco y el padre Javier Soteras, director de la delegación Córdoba de Radio María.

Antes de la presentación central, el Coro del Concejo Deliberante de Córdoba interpretó dos villancicos y una rapsodia. Luego, Jairo subió al escenario como voz solista para interpretar la Misa Criolla, bajo la dirección de Ariel Borda, en una versión que volvió a poner en valor una de las obras musicales argentinas más reconocidas a nivel internacional.

La Misa Criolla, compuesta por Ariel Ramírez, mantiene la estructura tradicional de la misa católica, incorporando ritmos folclóricos argentinos que la distinguen: Kyrie (vidala-baguala), Gloria (carnavalito-yaraví), Credo (chacarera trunca), Sanctus (carnaval cochabambino) y Agnus Dei (estilo pampeano).

Junto a Jairo participaron el Coro de la Universidad Blas Pascal, Coral Interludio del CPC Argüello y el Coro de María, acompañados por los músicos Pachi Herrera en charango, Enrico Barbizi en teclado, Gabriel Aguirre en guitarra y Manu Paredes en percusión.

Como antesala del cierre, actuaron los músicos católicos Lily Escu y Maxi Larghi. Las jornadas previas del festival contaron con la presentación del grupo Ahyre el viernes, mientras que el sábado fue el turno de Nahuel Pennisi, junto a Doña Jovita.