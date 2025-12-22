La Provincia elevó a $20 millones la recompensa por datos sobre Lian Flores

El Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia de Córdoba resolvió duplicar a 20 millones de pesos la recompensa destinada a quienes aporten datos certeros que permitan ubicar de manera inmediata a Lian Gael Flores Soraide, cuyo paradero continúa siendo motivo de intensa búsqueda.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución N° 453, firmada el 19 de diciembre de 2025, y deja sin efecto el monto anterior de 10 millones de pesos que había sido establecido en febrero de este año. A este incremento provincial se suma un aporte adicional de 10 millones de pesos por parte del Estado nacional, lo que eleva la recompensa total a 30 millones de pesos.

El aumento respondió a un pedido de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 1 de Bell Ville, en función del tiempo transcurrido desde la desaparición, la gravedad del hecho y su impacto social. El objetivo es incentivar la llegada de nueva información relevante, garantizando en todos los casos el resguardo de la identidad de quienes colaboren.

La resolución establece que la recompensa será otorgada a la persona que aporte información verosímil y suficiente ante las autoridades policiales o judiciales, permitiendo avanzar de forma concreta en la localización del menor. Las personas que puedan brindar datos deben comunicarse con el Sistema Federal de Búsqueda, a través de la línea telefónica 134.

Asimismo, se dispuso dar amplia difusión a la medida para reforzar la colaboración ciudadana. El gasto que demande su cumplimiento será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes del Ministerio de Justicia y Trabajo. La norma ya fue comunicada a la fiscalía interviniente y publicada en el Boletín Oficial.