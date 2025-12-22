Llaryora recibió al embajador de la India para fortalecer la cooperación

En el marco de la estrategia de internacionalización del Gobierno de Córdoba, el gobernador Martín Llaryora recibió este lunes al embajador de la India en la República Argentina, Ajaneesh Kumar, con el objetivo de profundizar los vínculos de cooperación con uno de los países emergentes de mayor crecimiento económico y tecnológico a nivel global.

El encuentro se inscribe en la política provincial de construcción de alianzas estratégicas con países que presentan una alta complementariedad productiva, científica, tecnológica y cultural, orientada a potenciar la inserción internacional de Córdoba.

Durante la reunión, se avanzó en la consolidación de un espacio de diálogo político e institucional y en la elaboración de una hoja de ruta conjunta para transformar el vínculo bilateral en proyectos concretos de cooperación en áreas como inversión productiva, comercio, ciencia, tecnología, deporte, turismo y cultura. En ese contexto, la India fue ratificada como socio estratégico para la Provincia.

Previo al encuentro con el gobernador, el embajador mantuvo reuniones de trabajo con el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, y el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, donde se analizaron mecanismos para profundizar la cooperación institucional y generar nuevas oportunidades de intercambio productivo y comercial.

Uno de los ejes destacados fue el sector de la salud, donde se evaluaron alternativas de cooperación vinculadas a la importación de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y materiales descartables desde la India, con el objetivo de ampliar el acceso, optimizar costos y fortalecer el sistema sanitario provincial.

Producción, ciencia y desarrollo

La agenda incluyó además encuentros con autoridades de las áreas productivas, científicas y tecnológicas, en los que se presentó la matriz productiva cordobesa y la estrategia de acción internacional orientada al desarrollo económico. Se trabajó sobre sectores estratégicos como agroindustria, agtech, bioenergía, biotecnología, industria automotriz, salud y productos farmacéuticos, además de oportunidades para la promoción de exportaciones, atracción de inversiones y diversificación de mercados.

También se abordaron líneas de cooperación en ciencia, tecnología e innovación, incluyendo innovación pública, transformación digital, inteligencia artificial y proyectos científico-tecnológicos conjuntos, con énfasis en la formación de talento y la cooperación académica.

Durante su estadía, el embajador se reunió con la vicegobernadora Myrian Prunotto, con quien analizó los principales lineamientos de la relación bilateral, destacando la diplomacia subnacional y la construcción de una agenda de trabajo de mediano y largo plazo.

Vínculo con el sector productivo, deportivo y cultural

Como parte de la visita, el embajador realizó recorridas técnicas por espacios estratégicos de la Provincia para conocer capacidades locales y explorar oportunidades de cooperación. Entre ellas, visitó el Centro de Alto Rendimiento Deportivo del Club Atlético Talleres, donde se abordó el deporte como sector con potencial de desarrollo económico, formación de talento y proyección internacional.

Asimismo, recorrió la empresa Promedon, dedicada a la producción de dispositivos médicos, donde se presentaron las capacidades provinciales en innovación, producción y transferencia tecnológica en el ámbito de la salud.

La agenda incluyó también actividades orientadas a poner en valor el patrimonio cultural de Córdoba y el turismo de bienestar, junto a autoridades de Turismo y Cultura, destacando su rol como herramientas estratégicas para la construcción de vínculos internacionales sostenidos.