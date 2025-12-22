Más de 200 mil visitantes llegaron a Córdoba por los grandes recitales

Córdoba atraviesa uno de los mejores meses de diciembre de los últimos años en materia turística, impulsada por una agenda de recitales de alto impacto que movilizó a más de 200 mil visitantes. Los espectáculos de Airbag, las dos presentaciones de Shakira y el regreso a los escenarios de Pity Álvarez fueron el motor central de este movimiento.

El impacto se reflejó no solo en la asistencia a los conciertos, sino también en la actividad turística general. Según datos oficiales, durante la jornada del recital de Pity Álvarez, la ciudad de Córdoba y localidades cercanas registraron niveles de ocupación hotelera cercanos al 70%, considerando alojamientos de distintas categorías y modalidades.

Desde el sector turístico destacaron que este escenario se da a pocos días del inicio formal de la temporada de verano, que ya proyecta expectativas superiores a la del año anterior. En ese contexto, se remarcó el trabajo conjunto entre el sector privado y el impulso institucional para atraer este tipo de eventos de gran convocatoria.

El calendario extendido de festivales, la oferta teatral, la gastronomía y los paisajes naturales completan una propuesta integral que consolida a Córdoba como destino turístico durante todo el año. Con los grandes recitales como punta de lanza, la provincia cierra 2025 con números récord y una fuerte proyección para el verano 2026.