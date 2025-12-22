Noviembre cerró con una fuerte baja de homicidios en Córdoba

Durante el mes de noviembre de 2025, la provincia de Córdoba registró una marcada disminución de los homicidios dolosos, consolidando una tendencia descendente en los principales indicadores de muertes violentas.

De acuerdo al Informe Mensual de Hechos Presuntamente Delictivos, Muertes Viales y Suicidios, en noviembre se contabilizaron cinco homicidios dolosos, frente a los nueve registrados en el mismo mes de 2024, lo que representa una baja interanual del 44,4%.

En la comparación con el mes inmediato anterior, la caída fue aún más pronunciada: 54,5% menos que en octubre de este año.

En términos acumulados, el informe detalla que hasta noviembre de 2025 se registraron 82 homicidios dolosos, mientras que en igual período de 2024 la cifra había sido de 105 casos, lo que ratifica una reducción sostenida de este delito a lo largo del año.

En cuanto a otros indicadores, el relevamiento oficial también refleja descensos significativos. Durante noviembre se registraron 6.408 robos y hurtos, lo que implica una caída interanual del 24,5%, confirmando una tendencia a la baja en los delitos contra la propiedad.

Asimismo, los suicidios disminuyeron un 15,9% en relación con noviembre del año pasado, mientras que las muertes viales registraron una reducción interanual del 13,3%, según los datos difundidos.

El informe se elabora con información suministrada por la Dirección de Estadística y Análisis del Delito de la Policía de Córdoba y corresponde a datos provisorios, que serán consolidados en los informes anuales.