Se entregaron casi 2.800 anteojos a niños en municipios y comunas

Con la entrega de 2.789 anteojos recetados y la realización de 4.563 controles oftalmológicos, concluyó en Córdoba la primera etapa del programa “Ver para ser libres”, una iniciativa desarrollada de manera conjunta por la Provincia, la Nación y los gobiernos locales, orientada a mejorar el acceso a la salud visual infantil.

El operativo se extendió durante cuatro semanas y se llevó adelante a través de dos colectivos equipados como consultorio y laboratorio óptico, que recorrieron 35 localidades de 18 departamentos del norte y sur provincial. La propuesta estuvo dirigida a niños en edad escolar, de 6 a 17 años, quienes pudieron realizarse controles oftalmológicos y recibir sus anteojos en el acto, sin costo y con elección del modelo.

En Córdoba, el programa del Ministerio de Capital Humano de la Nación fue instrumentado bajo la coordinación del Ministerio de Desarrollo Humano, con la participación de los ministerios de Salud y Educación, además de municipios y comunas, garantizando la logística del recorrido, la presencia de profesionales y una convocatoria focalizada en la población escolar.

La ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, destacó la articulación entre los distintos niveles del Estado para optimizar recursos y brindar mejores respuestas, mientras que autoridades nacionales señalaron que el balance de esta primera etapa fue positivo y anticiparon una segunda experiencia para comienzos de 2026.

El objetivo del programa es reducir brechas en el acceso a la salud, ofreciendo una solución inmediata que impacta en la visión, el rendimiento escolar y la autonomía personal. En ese marco, el itinerario priorizó departamentos con alta matrícula de nivel primario y mayores distancias a centros urbanos, en línea con el Plan de Igualdad Territorial.

Durante las últimas semanas, el corredor Sur recorrió ciudades como Río Segundo, Oliva, Laguna Larga, Ballesteros, Justiniano Posse, Corral de Bustos, La Carlota, Laboulaye, Vicuña Mackenna y Sampacho. En el corredor Norte, el operativo llegó a Villa Cura Brochero, Cruz del Eje, Quilino, Dean Funes, Villa Tulumba, San José de la Dormida y Villa del Totoral, acercando servicios esenciales a zonas rurales y pequeñas comunidades.