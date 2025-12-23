Alerta por nuevas tormentas eléctricas en Córdoba

Córdoba. La provincia de Córdoba se mantiene en estado de alerta debido a un marcado clima inestable que favorece la formación de tormentas fuertes, con intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes y posible caída de granizo, especialmente durante la noche y la madrugada de este martes.

Según explicó el meteorólogo Mario Navarro a ElDoce.tv, los fenómenos más intensos se concentran en el sudoeste y oeste provincial, donde podrían registrarse ráfagas de viento de entre 64 y 84 kilómetros por hora, precipitaciones significativas y granizo ocasional. Durante la madrugada del martes, las tormentas se extenderían hacia el centro y oeste de la ciudad de Córdoba, con lluvias de variada intensidad.

Navarro indicó que el sistema frontal dejará acumulados de entre 30 y 40 milímetros antes de una mejora temporaria prevista para el miércoles. Además, advirtió sobre posibles crecidas en ríos serranos y lluvias intensas en regiones como Paravachasca, Punilla, Sierras Chicas, Altas Cumbres y Villa Dolores. Hacia la tarde del martes, el mal tiempo avanzará hacia el norte provincial y podría alcanzar el sur de Santiago del Estero.