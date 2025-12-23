APROSS incorporó a Dentis como nuevo prestador odontológico en Córdoba

APROSS continúa fortaleciendo su red prestacional en la provincia con la incorporación de Dentis como nuevo prestador odontológico en la ciudad de Córdoba. A partir de este acuerdo, los afiliados pueden acceder a atención con cobertura en dos sedes ubicadas en Belgrano 66 (pisos 1 y 2) y Recta Martinolli 5727.

La incorporación se enmarca en una estrategia sostenida para ampliar el acceso a la salud bucal, sumando instituciones con trayectoria y equipos profesionales especializados. Dentis celebra este año 30 años de trabajo en la provincia, tras iniciar su actividad en 1995 como un proyecto odontológico local que, con el tiempo, se consolidó como una red de servicios en crecimiento, con foco en la innovación tecnológica aplicada a la atención.

Desde APROSS destacaron que la suma de nuevos prestadores apunta a mejorar la experiencia de los afiliados, ofreciendo más alternativas de atención con estándares profesionales y servicios accesibles. En ese sentido, remarcaron la importancia de seguir ampliando la cartilla para acercar la salud a cada punto del territorio.

Por su parte, desde Dentis señalaron que el acuerdo refuerza el compromiso con una odontología moderna y de calidad, y permite continuar creciendo junto a una obra social provincial, manteniendo al paciente como eje central del sistema de atención.

Cabe recordar que desde mediados de 2025 Dentis ya acompaña a APROSS como prestador odontológico del Camión Multiconsultorio, una de las acciones centrales del programa APROSS + Cerca. A través de este dispositivo sanitario se recorrieron más de 10 localidades de la provincia y se brindó atención a más de 4.000 personas, fortaleciendo el acceso a la salud bucal en distintas comunidades.

Los afiliados pueden solicitar turnos a través de WhatsApp al 351 807-4444 o por teléfono al 351 422-3152, y consultar la cartilla de prestadores para conocer los centros de atención disponibles más cercanos a su domicilio.