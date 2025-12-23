Córdoba aprobó una ley para impulsar la industria de eventos y la economía creativa

La Legislatura de Córdoba aprobó este martes una ley destinada a promover y desarrollar la industria de eventos y la economía creativa en toda la provincia, durante la 24ª sesión ordinaria del 147º período legislativo. La iniciativa busca brindar un marco legal estable, incentivos y acompañamiento institucional a un entramado productivo considerado estratégico para el crecimiento económico, cultural y social.

La norma surge de la compatibilización de dos proyectos impulsados por distintos bloques legislativos y declara de interés provincial la promoción y el desarrollo sostenible de ambas industrias. El texto establece un régimen legal, institucional y normativo orientado a fortalecer el sector en articulación con políticas públicas de desarrollo económico, cultural, turístico, deportivo, social y ambiental.

Entre sus objetivos centrales, la ley apunta a generar empleo formal y de calidad, promover la economía del triple impacto, fomentar la federalización del desarrollo y posicionar a Córdoba como referente nacional e internacional en la organización de eventos sostenibles. El alcance del régimen comprende todas las actividades vinculadas a la organización, producción, realización y promoción de eventos, incluyendo los ámbitos cultural, artístico, deportivo, académico, turístico, social y corporativo.

Durante el debate, una de las impulsoras del proyecto destacó que la iniciativa se apoya en datos concretos y busca consolidar una arquitectura jurídica moderna para un sector con fuerte capacidad empleadora y alto impacto social. En ese sentido, remarcó que la propuesta equilibra fomento, control y federalización, sin beneficiar a actores puntuales sino al conjunto del sector.

La ley también crea el Registro Provincial de la Industria de Eventos y de la Industria Creativa, de carácter público y gratuito, en el que deberán inscribirse obligatoriamente las personas humanas y jurídicas que desarrollen actividades alcanzadas por la normativa. Asimismo, establece que el Poder Ejecutivo provincial será el encargado de diseñar programas de fomento, incentivos, exenciones, subsidios y beneficios fiscales, incluyendo acceso a financiamiento, asistencia técnica y promoción de inversiones.

En paralelo, se prevé la implementación del Programa de Promoción del Empleo y Capacitación en la Industria de Eventos y en la Industria Creativa, orientado a incentivar la creación de empleo formal, el desarrollo de competencias y la profesionalización del sector. Desde el recinto, otro de los autores subrayó que este tipo de economía pone en valor el talento y la creatividad presentes en toda la provincia y genera un efecto multiplicador en cada territorio donde se desarrollan eventos culturales, deportivos o musicales.

Finalmente, la norma dispone la creación de un consejo consultivo como órgano asesor permanente, de carácter no vinculante y con funciones ad honorem, y deja en manos del Ejecutivo provincial la designación de la autoridad de aplicación, responsable de la ejecución, control y monitoreo del régimen. En el cierre del tratamiento, se destacó que la ley no crea una nueva industria, sino que ordena y fortalece una actividad ya existente, con capacidad de generar trabajo y desarrollo a lo largo y a lo ancho del territorio cordobés.