Córdoba, La Pampa y San Luis unieron esfuerzos para proteger el caldén

Córdoba, La Pampa y San Luis firmaron un convenio de colaboración para avanzar en la protección del caldén, una especie arbórea única en el mundo que solo existe en Argentina y constituye uno de los cinco ambientes endémicos del país.

El acuerdo establece un marco de cooperación institucional para desarrollar programas y proyectos conjuntos destinados a conservar el ecosistema del caldenal, que se extiende por el sur de Córdoba y San Luis y el norte y centro de La Pampa, dentro de la región fitogeográfica del Espinal. La iniciativa busca articular la preservación ambiental con el desarrollo rural sostenible.

La firma se realizó en la Estancia Ralicó, ubicada a 25 kilómetros de Villa Huidobro, y contó con la participación de autoridades ambientales de las tres provincias. Allí se destacó la importancia de trabajar sin límites jurisdiccionales para proteger un patrimonio natural compartido.

Los bosques de caldén cumplen funciones ecológicas clave, como la regulación hidrológica, la provisión de forraje, el hábitat de fauna silvestre y el almacenamiento de carbono, entre otros servicios ambientales esenciales para la región. Sin embargo, actualmente presentan signos de degradación en toda su extensión, con procesos de arbustización que afectan su productividad ecológica y elevan el riesgo de incendios.

El territorio del caldenal se caracteriza por un paisaje diverso, donde conviven áreas protegidas, campos productivos, pueblos y zonas en recuperación natural. Pastizales pampeanos, lagunas salobres, bajos salinos, dunas móviles y suelos arenosos conforman un mosaico ambiental influenciado por las regiones chaqueña, pampeana y del monte, lo que genera una biodiversidad singular.

Desde las provincias remarcaron que el convenio representa un compromiso inédito para preservar este ecosistema irremplazable y avanzar hacia una gestión ambiental integrada, que incluya también a los productores y a las comunidades locales en las estrategias de conservación.