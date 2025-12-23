Domingo Sesin presidirá el TSJ de Córdoba durante 2026

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba designó a Domingo Sesin como presidente del alto cuerpo para el año 2026. La decisión fue adoptada por mayoría de cuatro votos contra tres, mediante el Acuerdo n.° 1495, Serie “A”, aprobado en las últimas horas.

Sesin integra el Tribunal Superior de Justicia desde 1995 y actualmente preside la Sala Contencioso Administrativa. Su trayectoria dentro del Poder Judicial provincial comenzó en 1987, cuando fue designado vocal de la Cámara Contencioso Administrativa, y desde entonces ha ocupado roles centrales en la estructura judicial de Córdoba.

Es abogado y notario, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, donde obtuvo sus títulos a los 20 años de edad. También es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la misma casa de estudios, con una tesis calificada como sobresaliente y recomendada para su publicación.

Cuenta con una especialización en Ciencias Administrativas realizada en la Universidad de Roma, Italia, donde fue calificado con la máxima distinción académica. Desde 2006 es Académico de Número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, ocupando el sillón correspondiente a Sebastián Soler.

A lo largo de su carrera institucional, Sesin fue presidente del primer Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba entre 1999 y 2000, encabezó la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia entre 2006 y 2008 y estuvo al frente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo.

En el ámbito académico, es profesor titular por concurso de la cátedra de Derecho Procesal Administrativo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y codirector de la Maestría en Derecho Administrativo. Además, es autor y coautor de numerosos libros, obras colectivas y publicaciones especializadas en derecho público y administrativo.