El programa Codo a Codo llegó a 40 barrios de Córdoba

El intendente Daniel Passerini encabezó la entrega de apoyos económicos a 40 Centros Vecinales de Córdoba Capital, en el marco del programa Codo a Codo, una iniciativa destinada a fortalecer el trabajo comunitario y mejorar la calidad de vida en los barrios.

Los aportes permitirán a las organizaciones vecinales construir o refaccionar sus sedes, adquirir bienes y servicios y desarrollar distintas actividades, como capacitaciones, ferias, eventos barriales, intervenciones en espacios verdes, propuestas de deporte social y encuentros musicales y artísticos, entre otras acciones.

Durante el acto, Passerini remarcó que estos recursos continuarán entregándose y serán potenciados a través del trabajo articulado con la Provincia, con el objetivo de optimizar el uso de los fondos y priorizar a los barrios donde los vecinos se encuentran organizados.

Desde el Municipio destacaron que el programa apunta a fortalecer la inclusión, la participación ciudadana y la unión vecinal, reconociendo el rol clave que cumplen los Centros Vecinales en la vida cotidiana de cada barrio.