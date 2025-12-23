Familia Rural Sana cerró el año con nuevas unidades para fortalecer la atención rural

El Programa Familia Rural Sana, dependiente de la Secretaría de Medicina Preventiva y Vinculación Territorial del Ministerio de Salud, realizó su encuentro de cierre de año junto al equipo de trabajo, con el objetivo de evaluar las acciones desarrolladas durante 2024 y renovar el compromiso con la salud de las comunidades rurales de la provincia.

En el marco de la jornada, que se llevó a cabo en la ciudad de Cruz del Eje, se concretó la entrega de dos nuevos vehículos: un consultorio móvil y una camioneta, que se incorporan al programa para fortalecer las intervenciones sanitarias en territorio y ampliar el acceso a la atención en zonas rurales.

Durante el encuentro se destacó la importancia de continuar ampliando el alcance de las políticas públicas de salud en las comunidades más alejadas del norte y el oeste provincial. En ese sentido, se remarcó el rol clave del programa en la consolidación de una presencia sostenida del Estado en el territorio.

A lo largo del año, Familia Rural Sana desarrolló acciones sanitarias en 156 parajes rurales, con una población a cargo de 4.557 personas. En ese marco, se abordaron de manera integral distintos ejes de salud, entre ellos diabetes, obesidad, hidatidosis, Chagas, infecciones de transmisión sexual (ITS), discapacidad, salud sexual y reproductiva y atención odontológica, mediante estrategias de promoción, prevención, controles y acompañamiento.

Las nuevas unidades permitirán fortalecer estas líneas de trabajo, facilitar el traslado de los equipos de salud y profundizar el despliegue territorial, con una mirada preventiva, comunitaria e integral.

El coordinador del programa, Sergio Seredniki, señaló: “Nos reunimos en Cruz del Eje para realizar el cierre de año, donde recibimos un consultorio móvil y una camioneta para poder llegar a las localidades rurales más alejadas y seguir construyendo salud en comunidad”.

Por su parte, el secretario de Medicina Preventiva y Vinculación Territorial, Gustavo Klein, destacó: “El programa es un ejemplo de accesibilidad a la salud. A través de este equipo de profesionales logramos brindar atención integral a las comunidades rurales”. Además, subrayó que “la impronta de territorialidad impulsada por el gobernador Martín Llaryora nos motiva a seguir trabajando firmemente en los lugares de más difícil acceso, fortaleciendo la salud pública a través de la prevención”.

Desde la Secretaría reafirmaron el compromiso de continuar fortaleciendo el trabajo territorial para garantizar el acceso equitativo a la salud y mejorar la calidad de vida de las familias rurales cordobesas.