Familias de Argüello Norte firmaron las escrituras de sus terrenos

En el Centro Cívico del Bicentenario, 65 familias adjudicatarias del programa Lo Tengo Argüello Norte, en el sector de Villa Cornú, al noroeste de la ciudad de Córdoba, firmaron las escrituras de sus terrenos y dieron un paso clave hacia la propiedad definitiva.

Los vecinos habían accedido previamente a lotes urbanizados con infraestructura básica y, con esta instancia, avanzan en el proceso de regularización dominial que les permitirá convertirse formalmente en propietarios. Se trata de un trámite central para consolidar el camino hacia la vivienda propia.

Durante la jornada, autoridades provinciales acompañaron a las familias en el operativo de escrituración y remarcaron la importancia de facilitar estos procesos, que suelen ser extensos y costosos. Desde el Gobierno provincial destacaron que el programa busca garantizar seguridad jurídica sobre la inversión realizada y brindar previsibilidad a quienes construyen su hogar.

El programa Lo Tengo permite a vecinos y vecinas acceder a terrenos con servicios, destinados exclusivamente a la construcción de la vivienda familiar. Los lotes son intransferibles, total o parcialmente, hasta la cancelación del crédito correspondiente, asegurando el cumplimiento del objetivo habitacional.

La emoción fue protagonista entre las familias beneficiarias. Gisela, adjudicataria del programa, expresó que la firma de la escritura representa un momento muy importante para su familia y un paso fundamental para concretar el sueño de la casa propia. En el mismo sentido, Anahí y Pablo señalaron que el acceso al terreno y la posibilidad de escriturar les permitió avanzar con esperanza hacia la construcción de su hogar, destacando el acompañamiento del Estado en ese proceso.