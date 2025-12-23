La UNC distinguió a sus Jóvenes Sobresalientes 2025

La Universidad Nacional de Córdoba realizó un acto de reconocimiento a sus egresados distinguidos como Jóvenes Sobresalientes 2025, en una ceremonia encabezada por el rector Jhon Boretto junto a autoridades universitarias.

Durante el encuentro fueron homenajeados Agustín Mangiarotti, Lucía López Vidal, Pablo Tabares y José Nicolás Balmaceda, quienes recibieron la distinción otorgada por la Bolsa de Comercio de Córdoba por sus aportes en áreas vinculadas a la ciencia, la innovación, el emprendedurismo y la educación.

En el acto, los egresados compartieron sus trayectorias personales y profesionales, y destacaron el rol fundamental de la universidad pública en su formación. También subrayaron el valor de una educación de excelencia con compromiso social como base para el desarrollo individual y colectivo.

La jornada puso en valor el impacto de la formación universitaria en la construcción de conocimiento y en la proyección de profesionales comprometidos con la sociedad.