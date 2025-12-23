Llaryora tomó juramento a los nuevos oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico

El gobernador Martín Llaryora le tomó juramento hoy a los 244 nuevos integrantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, quienes fueron formados por la Universidad Provincial de Córdoba y comenzarán a prestar servicio en las distintas comunidades. También se hizo entrega de 20 camionetas cero kilómetro que se incorporan a la flota de la FPA.

El acto fue encabezado por el gobernador y contó con la participaron el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el Fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado; el Fiscal Adjunto, Héctor David; el Jefe de la FPA, Camilo Lassaga; el subsecretario de Seguridad, Walter Leonardo Gómez; la rectora de la UPC, Julia Oliva Cúneo; el jefe de la Policía, comisario General Leonardo Gutiérrez; la jefa Inspector General, Carolina Funes; la jueza de Control, Dolores Morales; fiscales de lucha contra el narcotráfico y demás autoridades de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.

Los nuevos oficiales fueron capacitados por la Universidad Provincial de Córdoba en el abordaje integral de la prevención, investigación y combate contra el narcotráfico. Luego de concluir sus estudios, recibieron certificados del Trayecto de Formación Profesional inicial de Orientación en Persecución del Narcotráfico.

En el acto, Llaryora enfatizó la importancia de la lucha contra el narcotráfico que lleva adelante la FPA y manifestó: «Nosotros vamos a seguir defendiéndolos, invirtiendo y capacitando. Son parte de una fuerza de élite, con capacitación universitaria del máximo nivel, única en Sudamérica».

Por su parte, el fiscal General Adjunto, Héctor René David, remarcó que Córdoba no solo es un lugar hostil para el narcotráfico, sino que se va a continuar dando batalla en todos los frentes y agregó: «Hoy podemos decir que la provincia de Córdoba, con un criterio federal, tiene un fuero de lucha contra el narcotráfico, con fiscales y jueces que se dedican exclusivamente y eso es un hecho concreto a destacar». Por último, Camilo Lassaga (jefe de la FPA) concluyó: «Esta acción ha demostrado un incremento notorio en las investigaciones que se realizan junto a los fiscales, así como también en los allanamientos y los patrullajes en todo el territorio de la provincia».