Pymes cordobesas ganaron presencia en mercados globales durante 2025

Durante 2025, unas 50 pequeñas y medianas empresas cordobesas iniciaron o consolidaron su posicionamiento en mercados internacionales gracias al Programa de Asistencia Específica (PAE), una herramienta gestionada por la Agencia ProCórdoba para acompañar procesos de internacionalización.

El programa otorga un aporte económico excepcional a firmas que participan en ferias, exposiciones, misiones comerciales, congresos, seminarios y workshops no incluidos en el calendario anual oficial de la Provincia, siempre que tengan un objetivo comercial, de ventas o de vinculación estratégica.

Como resultado de esta política, Córdoba tuvo presencia reciente en escenarios internacionales diversos, como la Expo Defensa en Bogotá (Colombia), el congreso Nutec Plastic en Manila (Filipinas) y el Qatar International Art Festival en Doha, fortaleciendo la visibilidad de la producción local en ámbitos de alcance global.

En Asia, el CEO y cofundador de Circularis, Franco Frola, participó del Nutec Plastic, un encuentro organizado por la Agencia Internacional de Energía Atómica, donde se debatieron soluciones frente a la contaminación plástica y el futuro de la economía circular. Allí presentó desarrollos tecnológicos orientados al reciclaje, destacando el acompañamiento provincial como un factor clave para expandir la innovación cordobesa en ese mercado.

En Colombia, la empresa FixView formó parte de una feria internacional vinculada al sector de seguridad y defensa, donde su titular, Marcelo Buteler, expuso plataformas giroestabilizadas y soluciones de filmación aérea desarrolladas en la provincia, en un ámbito que reunió a gobiernos, fuerzas armadas y actores de la industria.

El talento artístico también tuvo proyección en Medio Oriente. El artista cordobés Carlos Gastón Liberto participó en la séptima edición del Qatar International Art Festival, donde brindó una masterclass y un workshop que vinculó arte contemporáneo, geometría y cultura árabe, logrando contactos con coleccionistas, museos y organizadores de festivales.

Desde la Provincia destacaron que el PAE permite abrir nuevos mercados, ampliar redes de cooperación y posicionar a Córdoba en foros internacionales, integrando sectores productivos, tecnológicos y culturales en una estrategia de proyección global.