Realizaron controles sobre el uso de fitosanitarios en San José de la Dormida

El Ministerio de Bioagroindustria, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, llevó adelante una serie de operativos en establecimientos agropecuarios de la localidad de San José de la Dormida, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las Leyes N.° 9164 y N.° 8820.

Durante las inspecciones, se controló el uso de la Receta Fitosanitaria Digital, la habilitación de los equipos de pulverización y de sus operarios, así como la situación de los expendios y depósitos de productos fitosanitarios. Además, se relevó la posible existencia de productos prohibidos o de uso restringido.

Como resultado de los procedimientos, se dispuso la clausura preventiva de una pulverizadora autopropulsada que no se encontraba registrada ante el Ministerio. Asimismo, se intimó a aeroaplicadores de la zona a regularizar su situación registral y a productores agropecuarios a emitir la Receta Fitosanitaria correspondiente en cada aplicación realizada.

Desde la cartera provincial recordaron que toda aplicación de productos fitosanitarios debe realizarse con equipos y operarios debidamente habilitados y contar con la Receta Fitosanitaria Digital, emitida por un Asesor Fitosanitario, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

Para realizar denuncias o consultas, se encuentra disponible la línea telefónica 0800-8888-2476 y la plataforma digital oficial del Ministerio.