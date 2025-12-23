Río Cuarto ya tiene su Operativo Verano 2026

La capital alterna de la Provincia presentó el Operativo Verano 2026, en Costanera Sur. El mismo tendrá inicio el próximo viernes 2 de enero y finalizará el 1 de marzo.

Desde el inicio de la temporada, se inflarán los gomones, en el sector de los azudes, se hará exclusivamente los días viernes, sábados y domingos.

Esa zona estará custodiada por un grupo de 7 guardavidas de jueves a domingos. En total son cerca de 40 las personas involucradas en el operativo y el cuidado comprende los 7 kilómetros de costanera.

El acto estuvo encabezado por el Subdirector de Departamentales Sur de la Policía de Córdoba, Sergio Romera, quien brindó detalles del operativo: “A través del Ministerio de Seguridad se ha dispuesto estratégicamente el Operativo Verano en Río Cuarto y en tres de las localidades turísticas más importantes de Córdoba”.

“Se hace foco en la prevención, para ello, trabajarán 16 efectivos recientemente egresados y 25 aspirantes que realizarán la práctica profesional, ubicados sobre la vera de los ríos y en los cascos céntricos de estas localidades”, agregó Romera.

El subdirector pidió al turista que respete las medidas de seguridad, como no meterse al río los días posteriores de tormenta, que tengan en cuenta la cartelería que indica las zonas de baño y zonas prohibidas, también, que no dejen pertenencias de valor a la vista, para evitar posibles robos.

Seguidamente, el Secretario de Prevención y Control de la Municipalidad de Río Cuarto, Gastón Maldonado afirmó: “Junto con el Gobierno provincial y el municipio local buscamos propiciar que cuando la familia asista al río lo pueda disfrutar en paz y armonía. Hemos empleado recursos para la limpieza en el lecho del río, para que se puedan aprovechar las zonas de arena. También se trabajó en el cuidado de la infraestructura de la costanera”.

El Secretario agregó que habrá un puesto fijo de la Guardia Local, ubicado en calle Lavalle en el sector de la Costanera Sur, que permanecerá durante toda la temporada de verano para resolver inconvenientes que puedan presentar a los asistentes y que serán 20 los agentes de la Guardia Local que trabajarán las 24 hs en el operativo: “También trabajarán los agentes de la Policía de Córdoba, personal motorizado, infantes, DUAR y personal vinculado al área de guardavidas”.

Por su parte, el delegado de Infraestructura, Alberto Garavaglia, explicó: “la seguridad y el cuidado es el complemento esencial en toda la extensión de la costanera. El epicentro será en el azul central, con el inflado de gomones de viernes a domingos de 13 a 20 hs, a partir del 2 de enero. Tenemos previstos espacios complementarios con ambulancia tanto en costanera Norte como en costanera Sur. Es un trabajo conjunto que hace el Gobierno de Córdoba y el Municipio local.

El funcionario agregó que habrá guardavidas controlando en el azud de jueves a domingo de 13 a 20 hs. También se suma personal del DUAR, que es el cuerpo de seguridad que brinda asistencia dentro del cauce del río: “Es importante trabajar siempre en la prevención, cuidar a los niños, no consumir bebidas alcohólicas dentro del cauce del río”.

Finalmente, el Director General del Centro Cívico de la capital alterna, Julián Oberti, afirmó: “Se puede apreciar el esfuerzo que se ha hecho para tener las costas del río en muy buen estado. Apelamos a los visitantes que no solo se cuiden ellos, sino también, que mantengan en condiciones el lugar y cuiden los elementos materiales. Desde el Gobierno provincial estaremos controlando que no haya hechos de violencia, accidentes o cualquier tipo de inconvenientes”.

Estuvieron presentes el Jefe de la Unidad Departamental de Policía, Maximiliano Funes; personal de la Policía de Córdoba, agentes del DUAR, Bomberos y Defensa Civil.