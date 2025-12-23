Se vienen fuertes aumentos en las tarifas de luz y gas

País. El Gobierno nacional tiene prácticamente definido el nuevo esquema tarifario de luz y gas que comenzará a aplicarse en 2026, con subas que superarán los dos dígitos y un sistema de subsidios mucho más restrictivo. La principal novedad es el fin de la segmentación en tres niveles y su reemplazo por un modelo de solo dos grupos: usuarios con subsidio y sin subsidio.

Tras el cierre de la consulta pública del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), se estima que cerca del 45% de los hogares dejará de recibir ayuda estatal y deberá afrontar el costo pleno del servicio. En Córdoba, la empresa Epec confirmó que los usuarios N1 pagarán el 100% del valor de la energía, mientras que los N2 perderán beneficios de manera gradual. Los N3, correspondientes a ingresos medios, serían los más perjudicados, con aumentos que oscilarían entre 12.000 y 19.000 pesos.

Además, el Gobierno resolvió eliminar los subsidios a las importaciones de gas durante el invierno, lo que implicará un mayor impacto en las facturas durante los meses de mayor consumo. La medida forma parte del plan de ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional para reducir el déficit fiscal.