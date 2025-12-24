Córdoba obliga a exhibir la maniobra de Heimlich en espacios públicos

La Legislatura de Córdoba aprobó este martes una ley que establece la obligatoriedad de exhibir carteles explicativos sobre la maniobra de Heimlich en establecimientos gastronómicos, educativos, recreativos y en todos aquellos espacios de circulación pública o de concurrencia masiva en la provincia.

La norma fue sancionada durante la 24ª sesión ordinaria del 147° período legislativo de 2025 y apunta a mejorar la respuesta inmediata ante casos de atragantamiento, una situación frecuente que puede derivar en asfixia si no se actúa con rapidez.

El proyecto exige que la cartelería sea simple, clara y de fácil comprensión, con el objetivo de concientizar a la población y permitir que cualquier persona pueda aplicar la técnica en una situación de emergencia. Durante el debate, los legisladores coincidieron en que la maniobra, ejecutada a tiempo, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

“La diferencia entre la vida y la muerte puede ser el conocimiento. Un cartel puede parecer algo menor, pero en el momento justo puede orientar a una persona en shock y convertirla en un primer respondiente”, expresó la legisladora Graciela Bisotto.

En el mismo sentido, el legislador Cristian Frías sostuvo que la normativa “no crea nuevas estructuras ni cargas desproporcionadas, sino que genera conciencia, información y prevención”, y remarcó que “en salud pública, prevenir también es cuidar”.

La ley tendrá aplicación en todo el territorio provincial y fue impulsada por un amplio grupo de legisladores de distintos bloques, entre ellos Graciela Bisotto, Ariela Szpanin, Ariel Grich, Inés Contrera, Cristian Frías, Juan Pablo Peirone, José Bría, Karen Acuña, Mariano Ceballos Recalde, Mariano Lorenzo, Stella Maris Peralta, Carlos Briner y Luciana Echevarría.

La maniobra de Heimlich consiste en compresiones abdominales realizadas debajo del diafragma para expulsar un objeto que bloquea las vías aéreas. Puede aplicarse en adultos y niños, y cuenta con variantes específicas para embarazadas y bebés.

“A cualquiera le puede pasar y a cualquiera nos puede tocar salvar una vida”, señaló el legislador José Bría, médico de profesión, quien remarcó la importancia de actuar sin demora. “La maniobra hay que hacerla sin miedo. El tiempo es oro”, afirmó.