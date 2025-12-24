Llaryora tomó juramento a 244 nuevos oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico

El gobernador Martín Llaryora encabezó este lunes la toma de juramento de 244 nuevos oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), en un acto realizado en la sede de la fuerza. Los agentes fueron formados en la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), y 79 de ellos ya se encuentran trabajando desde hace cuatro meses en tareas operativas.

La capacitación fue desarrollada a partir de una alianza estratégica entre la UPC y el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, con el objetivo de fortalecer el abordaje integral de la prevención, investigación y combate del narcotráfico. Los nuevos efectivos provienen de las Fuerzas Armadas y su incorporación fue posible gracias a la Ley provincial 11.029, impulsada por el Ejecutivo, que habilita el ingreso de personal militar a esta fuerza especializada.

Se trata de una formación inédita en el país, ya que es la primera capacitación con base académica universitaria dirigida específicamente a agentes vinculados al combate contra el narcotráfico. El trayecto formativo se dictó en el Instituto de Gestión e Innovación Tecnológica y Productiva (IGTP) y abarcó contenidos jurídicos, operativos, sociales y de derechos humanos aplicados a la investigación de delitos complejos.

Tras culminar sus estudios, los agentes recibieron el certificado del Trayecto de Formación Profesional Inicial con orientación en persecución del narcotráfico. Según destacaron las autoridades, esta experiencia marca un salto de calidad en la profesionalización de la fuerza y en el fortalecimiento de su institucionalidad.

Durante el acto, Llaryora remarcó que la incorporación de los nuevos oficiales responde a una decisión estratégica del Estado provincial. “Hoy están acá como fruto de una decisión política para defender a nuestra sociedad”, sostuvo. Además, aseguró que el Gobierno continuará invirtiendo en equipamiento y capacitación: “Son parte de una fuerza de élite, con capacitación universitaria del máximo nivel, única en Sudamérica”.

El mandatario también señaló que la ampliación del fuero especializado permitió duplicar la cantidad de fiscalías, y subrayó la necesidad de contar con una fuerza capacitada para acompañar la investigación judicial del crimen organizado. En ese marco, hizo entrega de 20 camionetas 4×4 cero kilómetro destinadas a reforzar el despliegue territorial y la capacidad operativa de la FPA.

El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, destacó que los nuevos efectivos se incorporan “con una fuerte impronta democrática y de respeto por los derechos humanos”, y remarcó que el ingreso de los oficiales implica un crecimiento del 60 por ciento de la fuerza, lo que se traduce en mayor presencia territorial y apoyo al trabajo de fiscales y jueces.

Por su parte, el fiscal general Juan Manuel Delgado afirmó que la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba es pionera a nivel nacional por su despliegue territorial y su estructura logística, y sostuvo que estas acciones “se traducen en una mejora concreta en la calidad de vida de los ciudadanos”.

En tanto, el jefe de la FPA, Camilo Gabriel Lassaga, resaltó que el acompañamiento del Gobierno provincial permitió incrementar las investigaciones, los allanamientos y los patrullajes en todo el territorio cordobés.

Cabe destacar que la Universidad Provincial de Córdoba anunció que en 2026 abrirá la Licenciatura en Seguridad y Antinarcotráfico, una propuesta académica inédita en Argentina y Latinoamérica.