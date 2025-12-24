Pagarán un bono a docentes y policías de Córdoba

Córdoba. Desde la Uepc anunciaron que el Ejecutivo de Córdoba informó el pago de un bono extraordinario para docentes, informó Laura González en Telenoche. Mientras que el Ministerio de Seguridad anunció que el personal policial también recibirá ese beneficio.

El mismo es para quienes perciban salarios líquidos inferiores a $2.800.000. El adicional será no remunerativo, por única vez, y se abonará junto con los haberes correspondientes al mes de diciembre.

En el caso del sector docente, el monto será de $100.000 por cargo, $5.000 por hora cátedra y quinta hora, y $10.000 por módulo de jornada extendida. En todos los casos se estableció un tope máximo de $100.000 por agente.

A su vez el Ministerio de Seguridad confirmó el pago de un bono extraordinario de $100.000 para efectivos que cobren menos de $2.800.000 netos mensuales, que será liquidado en la misma fecha que el salario de diciembre.

Este beneficio para la fuerza policial se suma a otros anuncios recientes. Entre ellos, se incluye un bono anual de $700.000 destinado a gastos de uniforme y un incremento del 100% en el plus adicional por prestación de servicio en la vía pública.

Desde el Gobierno provincial indicaron que los conceptos anunciados por el Ministerio de Seguridad serán acreditados junto con el sueldo de diciembre.