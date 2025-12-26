Córdoba pone en marcha la formación dual en escuelas técnicas

Esta tarde, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba presentó el Plan de Formación Dual, un formato pedagógico orientado a fortalecer la Educación Técnico Profesional mediante la integración entre escuelas técnicas y empresas, con foco en las demandas actuales del desarrollo industrial y tecnológico.

El esquema combina aprendizajes escolares con experiencias formativas en entornos reales de trabajo, lo que permitirá a los estudiantes acreditar las prácticas profesionalizantes obligatorias del trayecto formativo y desarrollar capacidades técnicas, digitales y socioemocionales.

En una primera etapa, la implementación estará enfocada en la especialidad de Electromecánica, con articulación junto al Clúster Automotriz de Córdoba. En ese marco, se firmaron convenios entre Porta Hermanos S.A. y el IPEMyT N.° 310 de Córdoba Capital, y entre Prodismo S.A. y el IPET N.° 430 de Villa Allende. Los acuerdos incluyen prácticas profesionalizantes, entrenamientos técnicos específicos, formación docente en entornos productivos y el desarrollo conjunto de proyectos tecnológicos.

Desde la cartera educativa señalaron que el modelo se apoya en una alianza activa entre el Estado provincial, las escuelas técnicas, las empresas, las cámaras industriales y los gobiernos locales, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y alinear la formación a las necesidades del entramado productivo.

Durante la presentación, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó el alcance del sistema de formación dual y remarcó la importancia de articular educación, trabajo y producción para potenciar el ecosistema de aprendizaje en la provincia. También participaron representantes de empresas convocadas por el clúster y otras firmas interesadas en sumarse al plan.