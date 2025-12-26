Córdoba prepara un programa provincial para reforzar la vacunación

Este viernes, en la sede de la Legislatura de Córdoba, una comisión conjunta de Seguridad, Salud y Transporte y Comunicaciones dio visto bueno a dos proyectos que apuntan a fortalecer la vacunación y a mejorar el acceso y la confianza de la población en las políticas de inmunización.

Por un lado, se trató el proyecto de ley 40387, que propone la creación del programa Vacunación Segura, Comunidad Saludable. La iniciativa prevé acciones destinadas a incrementar el acceso a las vacunas, mejorar los niveles de confianza social y reforzar la información sobre la efectividad y el impacto sanitario de la vacunación en toda la provincia.

El programa también busca recuperar la confianza en adolescentes y jóvenes, facilitar el acceso a la vacunación en todo el territorio provincial y evitar la reintroducción de enfermedades ya erradicadas. El Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación y el programa tendrá una vigencia de tres años.

Durante la misma reunión, se avanzó además con el proyecto de ley 44965, que propone declarar al mes de agosto como Mes de la Vacunación en toda la provincia, en consonancia con la legislación nacional vigente. Durante ese período se prevé el desarrollo de campañas de concientización, difusión y promoción, garantizando la gratuidad y el acceso equitativo a las vacunas del calendario oficial.

La iniciativa contempla la participación de instituciones educativas, asociaciones civiles, organizaciones comunitarias y sociedades científicas, que deberán colaborar en las actividades que disponga la autoridad sanitaria. El objetivo central es visibilizar la vacunación como una política pública esencial para la protección de la salud colectiva.