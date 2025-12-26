La UNC tendrá 12 nuevas tecnicaturas a distancia

Córdoba. Tras un año de trabajo articulado entre el Rectorado, las facultades y los colegios preuniversitarios, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) avanza en la creación de 12 nuevas carreras a distancia, en formato de tecnicaturas. Las propuestas están orientadas a cubrir áreas de vacancia estratégica, con diseños curriculares flexibles, innovadores y con fuerte centralidad en el aprendizaje basado en problemas y en experiencias prácticas.

La iniciativa se inscribe en una línea de trabajo que busca ampliar el alcance territorial de la educación superior y, al mismo tiempo, dar respuesta a las nuevas dinámicas del mundo del trabajo, atravesadas por las transformaciones tecnológicas y los cambios culturales y sociales. En ese marco, la UNC apuesta por trayectos académicos que garanticen la pertinencia de los saberes y la formación de perfiles profesionales versátiles, en sintonía con las demandas actuales.

La propuesta académica

Tecnicatura Superior Universitaria en Asistencia en Investigación Penal (Facultad de Derecho)

Tecnicatura Universitaria en Turismo Rural Sustentable (Facultad de Ciencias Agropecuarias, cogestionada con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Chilecito)

Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos para Economía y Negocios (Facultad de Ciencias Económicas)

Tecnicatura Universitaria en Diseño de Productos Digitales (Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño)

Tecnicatura Universitaria en Educación en Computación (Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación y Facultad de Filosofía y Humanidades)

Tecnicatura en Diseño Visual (Facultad de Artes)

Tecnicatura Universitaria en Economía y Finanzas (Facultad de Ciencias Económicas)

Tecnicatura Superior Universitaria en Gestión y Administración de Cooperativas y Mutuales (Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano)

Tecnicatura Universitaria en Gestión Pública y Organizacional con enfoque en economía social (Facultad de Ciencias Sociales)

Tecnicatura Universitaria en Gestión de Servicios Odontológicos (Facultad de Odontología)

Tecnicatura Universitaria en Comunicación Socioambiental (Facultad de Ciencias de la Comunicación)

Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural y Patrimonio. (Colegio Nacional de Monserrat)

Inscripciones

Las inscripciones para las nuevas tecnicaturas recién estarán disponibles cuando culmine la etapa de aprobación en sus diferentes instancias, consejos directivos de las facultades involucradas, el Consejo Superior y, posteriormente, la Secretaría de Educación de la Nación.

La información estará disponible en los sitios web oficiales de las facultades que las dictarán.