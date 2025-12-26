Marcelo Marín se convirtió en el nuevo jefe de la Policía de Córdoba

El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, anunció cambios en la cúpula de la Policía de Córdoba. El comisario general Marcelo Marín se convirtió en el nuevo jefe en reemplazo del saliente Leonardo Gutiérrez, mientras que Alberto Bietti asumirá como Subjefe Capital e Iván Rey, como Subjefe Interior.

En tanto, el el comisario General Federico Cisnero continuará en funciones como Subjefe Administrativo de la fuerza.

Los cambios se oficializaron en el último viernes del 2025 y se realizan en buenos términos. «El Ministerio de Seguridad expresa su reconocimiento y agradecimiento al Crio. Gral. Leonardo Gutiérrez, quien culmina su gestión como Jefe de Policía dejando una marca indeleble en la institución, destacándose por su ética de trabajo, profesionalismo y compromiso, y estableciendo una vara moral elevada para quienes continúan la conducción de la fuerza»; se expresó en un comunicado oficial.

«Los cambios responden a un proceso de recambio natural, ordenado y periódico, impulsado desde el Ministerio de Seguridad, en línea con las prácticas institucionales y con el objetivo de fortalecer la conducción y el funcionamiento de la Policía de Córdoba»; agregaron desde el Ministerio de Seguridad.

La presentación oficial se llevará adelante el próximo lunes 29 de diciembre.