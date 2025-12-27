Este lunes se renueva la conducción de la Policía de Córdoba

Este lunes 29 de diciembre, a las 9 de la mañana, se llevará a cabo el acto de asunción de las nuevas autoridades de la Policía de la Provincia de Córdoba. La ceremonia tendrá lugar en la explanada de la Jefatura de Policía.

Durante el acto, Marcelo Marín asumirá como nuevo Jefe de la Policía de Córdoba. En tanto, Alberto Bietti tomará funciones como Subjefe Capital y Iván Rey como Subjefe Interior. Por su parte, Federico Cisnero continuará desempeñándose como Subjefe Administrativo de la institución.

La ceremonia será encabezada por el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, quien estará a cargo de la toma de juramento de las nuevas autoridades policiales.

Las designaciones forman parte de un proceso de recambio institucional previsto dentro de la estructura de la fuerza, impulsado por el Ministerio de Seguridad, con el objetivo de renovar la conducción y fortalecer el funcionamiento operativo de la Policía de Córdoba.