El gobierno dio a conocer de cuánto serán las multas para las familias que no cumplan con la vacunación obligatoria en la Provincia de Córdoba. Se reforzarán los controles y se contempla la posibilidad de incorporar días de arresto o trabajo comunitario para quienes atenten contra la salud público, según precisó el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, quien detalló que la medida se implementará a través de una modificación en el Código de Convivencia.

Los padres, tutores o responsables legales que no aseguren la vacunación de los menores de edad a su cargo serán sancionados.

Pero además, la sanción económica será de 50 Unidades Fijas (UF). Actualmente, cada UF equivale a $1.696, según el valor del litro de nafta súper informado por la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac). De esta manera, la multa por incumplir la vacunación obligatoria ascenderá a $84.800.

Además, el artículo prevé hasta cinco días de arresto o el equivalente en actividades de servicio comunitario como alternativas a la sanción económica. En caso de reincidencia, se triplicarán los mínimos y máximos de la sanción aplicable.

La medida también refuerza la obligación de los efectores de salud y funcionarios públicos de informar a la autoridad competente los casos en los que se vulnere el derecho a la vacunación.