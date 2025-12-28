Cuesta Blanca: realizaron controles en balnearios

Cuesta Blanca. En el marco del Operativo Verano que se desarrolla cada año en la provincia de Córdoba con motivo de la temporada turística, personal policial del Destacamento Cuesta Blanca, dependiente de la Subcomisaría Icho Cruz, llevó adelante controles preventivos en distintos balnearios y espacios recreativos de la localidad.

Los procedimientos se realizaron con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos y turistas que eligen la zona para disfrutar del verano, supervisando el correcto uso de los espacios públicos y promoviendo la convivencia y el cuidado del entorno natural.

Desde las fuerzas de seguridad se informó que este tipo de operativos continuarán realizándose de manera periódica durante toda la temporada estival, reforzando la prevención y la presencia policial en los sectores de mayor concurrencia.