Llaryora fusionó dos ministerios y nombró a Marcelo Rodio en Cultura

Córdoba. En un nuevo movimiento dentro del esquema gubernamental, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, dispuso una reestructuración del gabinete provincial que incluyó la fusión de ministerios y el nombramiento de nuevas autoridades en áreas clave. En ese marco, el dirigente peronista Marcelo Rodio fue designado como nuevo presidente de la Agencia Córdoba Cultura.

La reorganización implicó la desaparición de los ministerios de Ambiente y Economía Circular, encabezado por Victoria Flores, y de Desarrollo Humano, conducido por Liliana Montero. Ambas carteras fueron integradas a Educación y Salud, respectivamente, aunque las funcionarias conservarán rango ministerial al asumir como secretarias generales.

Dentro del Ministerio de Educación, a cargo de Horacio Ferreyra, se creó la Secretaría General de Educación y Ambiente, que será ocupada por Flores. Desde el Gobierno señalaron que su función estará orientada a profundizar la articulación entre la comunidad y el sistema educativo, con especial énfasis en la agenda ambiental.

Un esquema similar se implementó en el área de Salud, donde Ricardo Pieckenstainer incorporó la Secretaría General de Salud y Desarrollo Humano, que quedará en manos de Montero. Según indicaron desde el Centro Cívico, el objetivo es fortalecer la presencia territorial del Estado y el vínculo entre el sistema sanitario y la comunidad.

El único cambio de conducción se dio en la Agencia Córdoba Cultura. Rodio reemplaza a Raúl Sansica, quien continuará como vicepresidente del organismo. Considerado un dirigente cercano a Llaryora, Rodio fue uno de los primeros referentes del peronismo capitalino en respaldar la proyección provincial del actual gobernador.

Con estas modificaciones, el Gobierno provincial quedará conformado por 12 ministerios y cinco agencias, en un esquema que apunta a una gestión más integrada y territorial.