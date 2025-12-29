Certificado Único de Salud: Cómo gestionarlo de manera ágil con APROSS

Con el comienzo del ciclo escolar, la obra social APROSS implementó un sistema ágil para que sus afiliados gestionen el Certificado Único de Salud (CUS), requisito obligatorio para los estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, superior y otras modalidades educativas, tanto en instituciones públicas como privadas de Córdoba.

Para cumplir con este trámite, APROSS habilitó el Anexo Centro del Hospital Ferreyra, donde los afiliados podrán completar el formulario del C.U.S. mediante una consulta con un profesional pediatra o un circuito completo que incluye consulta pediátrica, oftalmología y electrocardiograma.

Los afiliados deben gestionar un turno de forma online a través de la web oficial, por teléfono al 0351 4475799, o enviando un mensaje de WhatsApp al 351 812 1325.

La atención se realiza de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00. A la hora de sacar el turno se recomienda mencionar Circuito C.U.S. para que el turno incluya todas las especialidades.

Para facilitar la consulta, es necesario imprimir y completar previamente el formulario C.U.S. que se encuentra en formato PDF, el documento se puede descargar a través de este link.

El día de la cita, el afiliado deberá presentarse en la recepción ubicada en Santa Rosa 770, con media hora de anticipación.

Los documentos requeridos para la consulta son:

Formulario C.U.S. impreso y completo.

Carnet de vacunación.

Es importante destacar que si se opta solo por la consulta pediátrica el coseguro es de $4000 y en caso de elegir el Circuito C.U.S., el coseguro total será de $12.000.

Durante la consulta, el profesional evaluará el estado general de salud del paciente, y en caso de ser necesario, se realizará un electrocardiograma. Una vez finalizado el examen, se entregará el certificado firmado.

La importancia del C.U.S.

El Certificado Único de Salud es fundamental para garantizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Este documento permite a los profesionales realizar un chequeo integral de la salud, resolver inquietudes de las familias y planificar acciones en caso de detectar problemas.

Además, es un requisito obligatorio según la normativa 106/13 del Ministerio de Salud de la Provincia.

Cartilla de vacunación

Es importante aprovechar este control general de los menores escolarizados para poner al día su cartilla de vacunación.

Toda la familia puede actualizar su cartilla de vacunas en el centro de vacunación más cercano a su domicilio: https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/centros-de-vacunacion/